Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|13:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В ДТП на проспекте Строителей погиб 22-летний молодой человек

Печать

В ГИБДД прокомментировали серьезную аварию, случившуюся на проспекте Строителей в Пензе утром в пятницу, 16 октября.

По предварительны данным, в 6:50 напротив дома № 35 22-летний водитель автомобиля BMW врезался в световую опору. Иномарка вылетела с проезжей части и оказалась на газоне, отделяющем дорогу от тротуара.

В результате происшествия 22-летний пассажир, находившийся в салоне, от полученных травм скончался на месте.

Второго пассажира, девушку 1997 года рождения, с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов при ДТП, помощь по деблокированию и извлечению пострадавших из автомобиля не потребовалась», - уточнили в региональном управлении ЖКХ и ГЗН.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1-4 УГИБДД УМВД России по Пензенской области, фото № 5 УЖКХ и ГЗН Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Убил человека. Пусть живёт с этим, мразь

Гость||

Папочка новую тачечку купит и можно будет о следующий стллб ее размотать.

Гость||

самоликвидация

Гость||

Гость писал(a):

Папочка новую тачечку купит и можно будет о следующий стллб ее размотать.
Гость писал(a):
Папочка новую тачечку купит и можно будет о следующий стллб ее размотать.
прально, чтоб уж наверняка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен.
как так там же труп?

Гость||

Гость писал(a):

как так там же труп?
не простой видно водитель, чей то сынок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен.
Что даже кровь на алкоголь и наркотики не взяли?

Гость||

Гость писал(a):

как так там же труп?
Так он и водителя наверное отвлёк...

Гость||

Гость писал(a):

Что даже кровь на алкоголь и наркотики не взяли?
накоту до 3х недель можно определить, алкоголь быстрее уходит..

Гость||

Пассажир погиб

Гость||

Прикиньте, ваша дочь или сын окажется в машине с таким же водителем =)

Гость||

Гость писал(a):

ваша дочь или сын окажется в машине с таким же водителем
вы из семьи чиновников или ворюг?

Гость||

Пристегиваться надо было.

Гость||

Соболезную родным погибшего!Здоровья пострадавшей!

Гость||

Ремень бы спас при таком ДТП?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте