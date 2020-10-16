В ДТП на проспекте Строителей погиб 22-летний молодой человек

16.10.2020 | 11:32

В ГИБДД прокомментировали серьезную аварию, случившуюся на проспекте Строителей в Пензе утром в пятницу, 16 октября.

По предварительны данным, в 6:50 напротив дома № 35 22-летний водитель автомобиля BMW врезался в световую опору. Иномарка вылетела с проезжей части и оказалась на газоне, отделяющем дорогу от тротуара.

В результате происшествия 22-летний пассажир, находившийся в салоне, от полученных травм скончался на месте.

Второго пассажира, девушку 1997 года рождения, с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов при ДТП, помощь по деблокированию и извлечению пострадавших из автомобиля не потребовалась», - уточнили в региональном управлении ЖКХ и ГЗН.