На проспекте Строителей разбился автомобиль BMW

Утром в пятницу, 16 октября, в микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария с участием автомобиля BMW. Иномарка вылетела с проезжей части и оказалась на газоне, отделяющем дорогу от тротуара.
Очевидцы разместили фото с места аварии в городских сообществах автомобилистов Viber и «Вконтакте». По кадрам видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения. В салоне сработали подушки безопасности.
«Проспект Строителей, в сторону Запрудного, 2 пострадавших. Время 7:00», - написал один из жителей города.
Другой уточнил, что все произошло после остановки «Аптека».
«Реанимация приехала», - констатировала третья горожанка.
Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.
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Столб переходил дорогу.