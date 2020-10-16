На проспекте Строителей разбился автомобиль BMW

16.10.2020 | 07:25

Утром в пятницу, 16 октября, в микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария с участием автомобиля BMW. Иномарка вылетела с проезжей части и оказалась на газоне, отделяющем дорогу от тротуара.

Очевидцы разместили фото с места аварии в городских сообществах автомобилистов Viber и «Вконтакте». По кадрам видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения. В салоне сработали подушки безопасности.

«Проспект Строителей, в сторону Запрудного, 2 пострадавших. Время 7:00», - написал один из жителей города.

Другой уточнил, что все произошло после остановки «Аптека».

«Реанимация приехала», - констатировала третья горожанка.

Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.