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Происшествия

На проспекте Строителей разбился автомобиль BMW

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Утром в пятницу, 16 октября, в микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария с участием автомобиля BMW. Иномарка вылетела с проезжей части и оказалась на газоне, отделяющем дорогу от тротуара.

Очевидцы разместили фото с места аварии в городских сообществах автомобилистов Viber и «Вконтакте». По кадрам видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения. В салоне сработали подушки безопасности.

«Проспект Строителей, в сторону Запрудного, 2 пострадавших. Время 7:00», - написал один из жителей города.

Другой уточнил, что все произошло после остановки «Аптека».

«Реанимация приехала», - констатировала третья горожанка.

Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Столб переходил дорогу.

Гость||

Ну чо, что в реанимации, зато валил как пацанчик, а не как черепаха.

Гость||

Похоже это была тройка в 30 кузове.Курчатов всё ещё в своем кресле вот бардак и продолжается ,чем занимается ГИБДД не понятно.

Гость||

Бэху с крутым пацанчиком столб подрезал

Гость||

Гость писал(a):

чем занимается ГИБДД не понятно.
а чем должно? мозги дуракам раздавать?

Гость||

Нее это просто пьятница.

Имя: Гость
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