Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|09:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В МЧС прокомментировали пожар на Чемодановской свалке

Печать

В четверг, 24 сентября, в региональном ГУ МЧС России прокомментировали пожар на полигоне бытовых отходов на Осенней улице в Пензе.

Мусор на свалке вспыхнул 18 сентября. В соцсетях появилась запись с места происшествия, на которой видно, что огонь охватил довольно большую территорию под открытым небом.

В тот день спасатели уточнили, что очагов возгорания два. Пылал мусор на площади 300 и 500 квадратных метров, работали три пожарных расчета и два бульдозера.

На дым и едкий запах в соцсетях жаловались жители Заречного и микрорайонов Пензы. «Уже неделю горит городская свалка в районе Чемодановки. Задыхаются этой отравой все населенные пункты в округе, особенно те, в чью сторону ветер», - отметил пользователь 23 сентября.

«В настоящее время пожар на полигоне продолжается. Ликвидацией огня занимаются 9 спасателей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте