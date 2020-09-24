В МЧС прокомментировали пожар на Чемодановской свалке

В четверг, 24 сентября, в региональном ГУ МЧС России прокомментировали пожар на полигоне бытовых отходов на Осенней улице в Пензе.
Мусор на свалке вспыхнул 18 сентября. В соцсетях появилась запись с места происшествия, на которой видно, что огонь охватил довольно большую территорию под открытым небом.
В тот день спасатели уточнили, что очагов возгорания два. Пылал мусор на площади 300 и 500 квадратных метров, работали три пожарных расчета и два бульдозера.
На дым и едкий запах в соцсетях жаловались жители Заречного и микрорайонов Пензы. «Уже неделю горит городская свалка в районе Чемодановки. Задыхаются этой отравой все населенные пункты в округе, особенно те, в чью сторону ветер», - отметил пользователь 23 сентября.
«В настоящее время пожар на полигоне продолжается. Ликвидацией огня занимаются 9 спасателей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
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