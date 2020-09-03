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Происшествия

В Кузнецке ребенка госпитализировали после избиения отцом

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В Кузнецке проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений маленькому ребенку.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, пострадавшая девочка (ей скоро исполнится три года) была доставлена в местную больницу с травмами. Выяснилось, что удары ребенку нанес отец.

Именно с ним живет сама пострадавшая девочка, а также ее сестра-двойняшка. Их мать умерла в 2018 году.

«По поручению прокурора области проводятся надзорные мероприятия с целью выяснения обстоятельств причинения вреда здоровью ребенка, оценки эффективности работы органов системы профилактики, опеки и попечительства», - уточнила Светлана Артамонова.

Для координации действий проверяющих в Кузнецк намерен выехать заместитель прокурора области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ПИПЕЦ..... МАТ. КАПИТАЛ ЕМУ ДАЛИ...

Гость||

А можа и нет

Гость||

Народ становится от хорошей жизни все добрее и добрее с каждым днем. Я не против ещё разок в 90-е вернутся, вот только думаю что люди при бабках не очень будут этому рады. Подождем октября с ноябрем , люди потеряв работу и не привыкшие попрошайничать обязательно дадут о себе знать, как бы 90-е комуто раем не показались.

Гость||

Не надо было возвращать ему детей, они в безопасности были бы

Имя: Гость
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