В Кузнецке ребенка госпитализировали после избиения отцом

03.09.2020 | 18:48

В Кузнецке проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений маленькому ребенку.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, пострадавшая девочка (ей скоро исполнится три года) была доставлена в местную больницу с травмами. Выяснилось, что удары ребенку нанес отец.

Именно с ним живет сама пострадавшая девочка, а также ее сестра-двойняшка. Их мать умерла в 2018 году.

«По поручению прокурора области проводятся надзорные мероприятия с целью выяснения обстоятельств причинения вреда здоровью ребенка, оценки эффективности работы органов системы профилактики, опеки и попечительства», - уточнила Светлана Артамонова.

Для координации действий проверяющих в Кузнецк намерен выехать заместитель прокурора области.