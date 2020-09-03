В Кузнецке ребенка госпитализировали после избиения отцом

В Кузнецке проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений маленькому ребенку.
По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, пострадавшая девочка (ей скоро исполнится три года) была доставлена в местную больницу с травмами. Выяснилось, что удары ребенку нанес отец.
Именно с ним живет сама пострадавшая девочка, а также ее сестра-двойняшка. Их мать умерла в 2018 году.
«По поручению прокурора области проводятся надзорные мероприятия с целью выяснения обстоятельств причинения вреда здоровью ребенка, оценки эффективности работы органов системы профилактики, опеки и попечительства», - уточнила Светлана Артамонова.
Для координации действий проверяющих в Кузнецк намерен выехать заместитель прокурора области.
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