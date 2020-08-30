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Происшествия

Следователи начали проверку по факту хлопка газа в Засечном

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Сотрудники пензенского СУ СК РФ начали проверку по факту инцидента, произошедшего в Засечном в воскресенье, 30 августа.

Ранее сообщалось, что на улице Семейной, 10, произошел хлопок бытового газа, находившегося в баллоне. В результате в квартире выбило окна, пострадал хозяин.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая уточнила, что мужчине 30 лет.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии он находится, не сообщается.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - пояснила Махницкая.

Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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