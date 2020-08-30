Соцсети: в многоквартирном доме в Засечном взорвался газ

В воскресенье, 30 августа, в селе Засечном в результате несчастного случая пострадал мужчина.
Сообщение о ЧП появилось в социальной сети «ВКонтакте». «На Семейной улице газовый котел взорвался», - написал пользователь. Свои слова он проиллюстрировал фотоснимком, запечатлевшим разрушенные оконные проемы на втором этаже четырехэтажного дома.
В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали инцидент.
«По адресу село Засечное, улица Семейная, 10, произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление оконных проемов квартиры», - рассказали в пресс-службе.
На вызов прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах. Они эвакуировали из дома 20 человек.
Хозяин квартиры получил травмы. По сообщению очевидцев, мужчину увезли на реанимобиле.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
это не хлопок а взрыв