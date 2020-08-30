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Происшествия

Соцсети: в многоквартирном доме в Засечном взорвался газ

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В воскресенье, 30 августа, в селе Засечном в результате несчастного случая пострадал мужчина.

Сообщение о ЧП появилось в социальной сети «ВКонтакте». «На Семейной улице газовый котел взорвался», - написал пользователь. Свои слова он проиллюстрировал фотоснимком, запечатлевшим разрушенные оконные проемы на втором этаже четырехэтажного дома.

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали инцидент.

«По адресу село Засечное, улица Семейная, 10, произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление оконных проемов квартиры», - рассказали в пресс-службе.

На вызов прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах. Они эвакуировали из дома 20 человек.

Хозяин квартиры получил травмы. По сообщению очевидцев, мужчину увезли на реанимобиле.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

это не хлопок а взрыв

Гость||

хлопок...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

хлопок газового баллона
тьфу на вас! Хлопок. А за ним - Разрушок. Так штоле?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

произошел хлопок
на который

penzainform.ru писал(a):

прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах

Гость||

Гость писал(a):

хлопок...
Объёмный взрыв!

Гость||

А на хрена он газовый балон дома держал?

Гость||

Главное город счастливых людей не пострадал!

Гость||

не баллон газовый, а котел, ало

Гость||

17:19 Засечное, улица Семейная, 10, произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление оконных проемов квартиры», - рассказали спасатели

Читать нужно не только заголовок. Алло

Гость||

Любопытно, а что такое "хлопок газа"? "По человечески" написать нельзя, или не велели?

Гость||

Это был не взрыв, а хлопок!!! Учите новояз буртасы!!!

Гость||

Гость писал(a):

а что такое "хлопок газа"? "По человечески" написать нельзя, или не велели?
Это технический термин, если не было капитальных разрушений. Последние годы его часто используют, даже когда есть сильные разрушения и жертвы. Причина - целенаправленная политика по внедрению «режима информационного благоприятствования» — чтобы «не сеять панику» сообщениями о взрывах.

Имя: Гость
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