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Происшествия

Очевидец: От удара у обеих машин отскочило по колесу

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В среду, 24 июня, в Пензе произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия порталу PenzaInform.ru предоставил очевидец события.

Он рассказал, что около 14:00 в районе автодрома «Вираж» Ford Fusion не уступил дорогу «Ладе-Калине». Произошло столкновение, в котором обе машины получили сильные механические повреждения.

«У каждого автомобиля оторвано по колесу, а у «Калины» от удара сложилась крыша», - рассказал свидетель ДТП.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сообщение об этой аварии в дежурную часть не поступало.

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Источник — фото Валерия Колотушкина
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