Очевидец: От удара у обеих машин отскочило по колесу

24.06.2020 | 17:43

В среду, 24 июня, в Пензе произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия порталу PenzaInform.ru предоставил очевидец события.

Он рассказал, что около 14:00 в районе автодрома «Вираж» Ford Fusion не уступил дорогу «Ладе-Калине». Произошло столкновение, в котором обе машины получили сильные механические повреждения.

«У каждого автомобиля оторвано по колесу, а у «Калины» от удара сложилась крыша», - рассказал свидетель ДТП.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сообщение об этой аварии в дежурную часть не поступало.