В Пензе росгвардейцы вытащили из болота мужчину

18.06.2020 | 08:39

В Пензенской области сотрудники вневедомственной охраны помогли мужчине, который застрял в болоте.

«В правоохранительные органы позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что из лесополосы в Железнодорожном районе Пензы слышны крики о помощи. На место происшествия был незамедлительно направлен ближайший наряд вневедомственной охраны», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

При осмотре местности стражи порядка заметили в болоте мужчину. Он находился в воде примерно в четырех метрах от берега и постепенно погружался в трясину. Выбраться самостоятельно мужчина не мог.

Бойцы Росгвардии оперативно вытащили его на сушу и вызвали к месту происшествия врачей скорой помощи.

«От госпитализации он отказался», - резюмировали в пресс-службе управления.