Прогулявшегося нагишом по улицам зареченца наказали

08.06.2020 | 12:03

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент с мужчиной, гулявшим обнаженным по улицам Заречного.

Кадры с горожанином, который брел по проезжей части в неподобающем виде, держа брюки в руке, появились в соцсети Instagram вечером в воскресенье, 7 июня.

«Когда выплатил ипотеку», - так назвал ролик автор.

Правоохранители задержали горожанина и установили его личность. Нарушителем общественного порядка оказался местный житель 1981 года рождения.

«Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в пресс-службе.