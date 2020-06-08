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Происшествия

Прогулявшегося нагишом по улицам зареченца наказали

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В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент с мужчиной, гулявшим обнаженным по улицам Заречного.

Кадры с горожанином, который брел по проезжей части в неподобающем виде, держа брюки в руке, появились в соцсети Instagram вечером в воскресенье, 7 июня.

«Когда выплатил ипотеку», - так назвал ролик автор.

Правоохранители задержали горожанина и установили его личность. Нарушителем общественного порядка оказался местный житель 1981 года рождения.

«Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

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