Прогулявшегося нагишом по улицам зареченца наказали

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент с мужчиной, гулявшим обнаженным по улицам Заречного.
Кадры с горожанином, который брел по проезжей части в неподобающем виде, держа брюки в руке, появились в соцсети Instagram вечером в воскресенье, 7 июня.
«Когда выплатил ипотеку», - так назвал ролик автор.
Правоохранители задержали горожанина и установили его личность. Нарушителем общественного порядка оказался местный житель 1981 года рождения.
«Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в пресс-службе.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Красавец!!!