При пожаре в Пензе спасли двух маленьких девочек

12.05.2020 | 08:18

20 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и 4 единицы спецтехники ликвидировали последствия пожара, произошедшего на улице Рахманинова в понедельник, 11 мая.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС Анны Шупиловой, сообщение о возгорании в пятиэтажном доме коридорного типа поступило в 19:50.

«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось интенсивное горение в комнате на первом этаже, сильное задымление. Люди с верхних этажей просили о помощи», - рассказала Шупилова.

Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Его общая площадь составила 20 кв. м.

При помощи автолестницы с верхнего этажа здания спасли двух девочек двухлетнего возраста. Еще двоих взрослых вывели с использованием спасательных устройств. Всего было эвакуировано 10 человек.

В результате пожара никто не пострадал.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных. Люди благодарны до слез!» - подчеркнула Анна Шупилова.

По факту случившегося проводится проверка.