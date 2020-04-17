На улице Островского внук запер бабушку на балконе

17.04.2020 | 12:28

В среду, 15 апреля, в Пензе пожилая женщина оказалась в домашней одежде на улице. Она на минуту вышла на балкон, а ее маленький внук нечаянно запер бабушку и не смог открыть дверь. Инцидент произошел на втором этаже дома № 6 на улице Островского.

Сообщение об оказавшейся в ловушке пенсионерке поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 13:05. Сотрудники немедленно прибыли по адресу.

Один из них поднялся по раздвижной лестнице до окна кухни, пока коллега его страховал. Через форточку он достал с подоконника связку ключей. Затем спасатели открыли входную дверь, вошли в дом и впустили женщину квартиру.

«Бабушка и внук не пострадали», - сообщили в ППСЦ.

Это не первый случай, когда балкон становится для горожан западней. В феврале три девушки глубокой ночью оказались заблокированы на седьмом этаже многоэтажки на улице Бородина. Все они вышли на балкон в легкой одежде, однако вернуться в тепло оказалось невозможно: сработало запорное устройство двери.

В марте на проспекте Строителей трехлетний ребенок запер на балконе старшего брата и сестру. Дети находились одни, взрослых в квартире не было.

В обоих случаях специалисты с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь, прошли в квартиру и открыли балконную дверь. Ни девушкам, ни детям помощь медиков не понадобилась.