На улице Островского внук запер бабушку на балконе

В среду, 15 апреля, в Пензе пожилая женщина оказалась в домашней одежде на улице. Она на минуту вышла на балкон, а ее маленький внук нечаянно запер бабушку и не смог открыть дверь. Инцидент произошел на втором этаже дома № 6 на улице Островского.
Сообщение об оказавшейся в ловушке пенсионерке поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 13:05. Сотрудники немедленно прибыли по адресу.
Один из них поднялся по раздвижной лестнице до окна кухни, пока коллега его страховал. Через форточку он достал с подоконника связку ключей. Затем спасатели открыли входную дверь, вошли в дом и впустили женщину квартиру.
«Бабушка и внук не пострадали», - сообщили в ППСЦ.
Это не первый случай, когда балкон становится для горожан западней. В феврале три девушки глубокой ночью оказались заблокированы на седьмом этаже многоэтажки на улице Бородина. Все они вышли на балкон в легкой одежде, однако вернуться в тепло оказалось невозможно: сработало запорное устройство двери.
В марте на проспекте Строителей трехлетний ребенок запер на балконе старшего брата и сестру. Дети находились одни, взрослых в квартире не было.
В обоих случаях специалисты с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь, прошли в квартиру и открыли балконную дверь. Ни девушкам, ни детям помощь медиков не понадобилась.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Он не самоизолировал