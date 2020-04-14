На ул. Гагарина «Газель» потеряла пеноблоки на круговом перекрестке

14.04.2020 | 12:37

Во вторник, 14 апреля, на пересечении улиц Гагарина и Строителей в Заводском районе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке с круговым движением из «Газели» с перегруженным открытым кузовом вылетели пеноблоки.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, проезжавший мимо в 12:00. Он сфотографировал произошедшее и выложил в соцсеть.

На снимке видно, что стройматериал оказался на проезжей части, некоторые блоки раскололись и превратилась в крошку. Трое мужчин собирают их с дороги и грузят обратно в кузов.

Что стало причиной аварии - неизвестно.