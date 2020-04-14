Происшествия

На ул. Гагарина «Газель» потеряла пеноблоки на круговом перекрестке

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Во вторник, 14 апреля, на пересечении улиц Гагарина и Строителей в Заводском районе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке с круговым движением из «Газели» с перегруженным открытым кузовом вылетели пеноблоки.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, проезжавший мимо в 12:00. Он сфотографировал произошедшее и выложил в соцсеть.

На снимке видно, что стройматериал оказался на проезжей части, некоторые блоки раскололись и превратилась в крошку. Трое мужчин собирают их с дороги и грузят обратно в кузов.

Что стало причиной аварии - неизвестно.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что стало причиной аварии - неизвестно.
Жадность и халатность.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

Что стало причиной аварии - неизвестно.

Жадность и халатность.

И очень своеобразная манера езды

Гость||

Вещички то ворованные,где мусара?

Гость||

Гость писал(a):

Вещички то ворованные,где мусара?
теперь весь мусора валяется на земле,вот гле

Гость||

побочинскому ворью и взяточникам вез

Гость||

Я один здесь усматриваю внесение изменения в конструкцию ? Свободно передвигается по городу. Где ГИБДД?

Гость||

Видел этого идиота, он объезжал продку у Памятника Победы через газон. Не удивлен случившемуся. Идиот за рулем - результат очевиден.

Гость||

А я Дина Черемушкина! От первой больной контакты не заразились.

Имя: Гость
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