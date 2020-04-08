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Происшествия | 53-летний пензенец уехал на велосипеде и пропал

08.04.2020|14:07
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В Пензе разыскивается 53-летний горожанин Сергей Александрович Ковлягин. Пост об этом размещен в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Рост Сергея Ковлягина - 173 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. Был одет в черные кожаную куртку и вязаную шапку, обувь - черные кроссовки.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили: 1 апреля он уехал на велосипеде из дома на улице Производственной около 7:00 и с тех пор место его нахождения неизвестно. Заявление о пропаже пензенца поступило 2 апреля от родственников.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, - или в дежурную часть отдела полиции № 1 по г. Пензе по номеру 59-89-01.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|08.04.2020 14:26|

Я буду долго гнать велосипед.....

Гость|08.04.2020 14:26|

penzainform.ru писал(a):

Был одет в черные кожаную куртку и вязаную шапку, обувь - черные кроссовки.
Без штанов чтоль?

Гость|08.04.2020 14:30|

Круто!Без штанов!Проел,пока был на самоизоляции.

Гость|08.04.2020 14:37|

я возьму велосипед и отправлюсь на тот свет, ну я пошеееел

Гость|08.04.2020 14:38|

Я бы тоже свалил, жаль велика нет.

Гость|08.04.2020 15:17|

Я уеду жить в Лондон

Имя: Гость
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