08.04.2020 | 14:07

В Пензе разыскивается 53-летний горожанин Сергей Александрович Ковлягин. Пост об этом размещен в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Рост Сергея Ковлягина - 173 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. Был одет в черные кожаную куртку и вязаную шапку, обувь - черные кроссовки.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили: 1 апреля он уехал на велосипеде из дома на улице Производственной около 7:00 и с тех пор место его нахождения неизвестно. Заявление о пропаже пензенца поступило 2 апреля от родственников.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, - или в дежурную часть отдела полиции № 1 по г. Пензе по номеру 59-89-01.

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