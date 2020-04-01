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Происшествия | В соцсетях сообщили о погибшем под Пензой пешеходе

01.04.2020|08:10
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В соцсетях сообщили о смертельной аварии, случившейся в Пензенском районе в ночь с 31 марта на 1 апреля. Очевидец опубликовал запись видеорегистратора, сделанную на месте ДТП, в одной из городских групп во «ВКонтакте».

«Константиновка + 18 (км. - Прим. ред.). Время 23:42», - пояснил автор поста.

Другой интернет-пользователь уточнил: «Мы там были где-то в 23:10. Машин стояло много, две скорые, и тело одно было накрыто».

На опубликованных кадрах - человек, лежащий на проезжей части. Рядом стоит белая иномарка с повреждениями в передней части кузова. Также видны автомобили дежурной части и ГИБДД.

Проверку по факту аварии проведут сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|01.04.2020 08:43|

вздрогнул...

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