01.04.2020 | 08:10

В соцсетях сообщили о смертельной аварии, случившейся в Пензенском районе в ночь с 31 марта на 1 апреля. Очевидец опубликовал запись видеорегистратора, сделанную на месте ДТП, в одной из городских групп во «ВКонтакте».

«Константиновка + 18 (км. - Прим. ред.). Время 23:42», - пояснил автор поста.

Другой интернет-пользователь уточнил: «Мы там были где-то в 23:10. Машин стояло много, две скорые, и тело одно было накрыто».

На опубликованных кадрах - человек, лежащий на проезжей части. Рядом стоит белая иномарка с повреждениями в передней части кузова. Также видны автомобили дежурной части и ГИБДД.

Проверку по факту аварии проведут сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.