01.04.2020 | 11:30

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с пешеходом, случившееся поздним вечером во вторник, 31 марта, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 21:20 на 415-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов 32-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 38-летнего мужчину. От травм тот скончался на месте.

«Водитель автомобиля получил телесные повреждение и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Первые сообщения об аварии у Константиновки появились в соцсети. Один из очевидцев опубликовал запись с регистратора, сделанную на месте ДТП. На опубликованных кадрах - человек, лежащий на проезжей части. Рядом стоит белая машина с повреждениями в передней части кузова. Также видны автомобили дежурной части и ГИБДД.

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