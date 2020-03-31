В селе Пановка Колышлейского района в результате ДТП погиб человек. Трагедия случилась в понедельник, 30 марта, на Московской улице.
По предварительным данным, напротив дома № 39в 34-летний водитель ВАЗ-2131 сбил переходившую дорогу 61-летнюю женщину.
«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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