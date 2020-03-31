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Происшествия | В ДТП в Колышлейском районе погибла женщина

31.03.2020|13:33
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В селе Пановка Колышлейского района в результате ДТП погиб человек. Трагедия случилась в понедельник, 30 марта, на Московской улице.

По предварительным данным, напротив дома № 39в 34-летний водитель ВАЗ-2131 сбил переходившую дорогу 61-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Гость|31.03.2020 13:44|

Старые ржавые нивы под пресс! Все до единой

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