31.03.2020 | 13:33

В селе Пановка Колышлейского района в результате ДТП погиб человек. Трагедия случилась в понедельник, 30 марта, на Московской улице.

По предварительным данным, напротив дома № 39в 34-летний водитель ВАЗ-2131 сбил переходившую дорогу 61-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.