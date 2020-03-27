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Происшествия | Пожар в Вадинском районе тушили 7 сотрудников МЧС

27.03.2020|09:39
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В четверг, 26 марта, в Вадинском районе Пензенской области случился пожар. Сообщение о возгорании на Садовой улице в селе Ягановка поступило на пульт дежурного ГУ МЧС в 16:14.

На место происшествия выехали семь сотрудников ведомства на двух спецавтомобилях.

«Сгорели три деревянных сарая общей площадью 100 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В ночь на 26 марта помощь пожарных понадобилась в Засечном. Жительница многоквартирного дома забыла на плите пищу. Произошло задымление.

По вызову соседей на место прибыли 3 единицы специальной техники и 9 сотрудников МЧС. Им пришлось подниматься в квартиру по автовышке.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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