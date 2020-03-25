Сетевое издание|18+|Среда|25 мар 2020|20:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  85.91  |  $  79.68

Происшествия | Появилось видео момента столкновения двух фур и легковушки

25.03.2020|16:59
Печать

Глядя на груду искореженного металла, сложно поверить, что страшная авария обошлась без жертв. Легковушка оказалась зажатой между двух большегрузов. В момент ДТП в салоне Mitsubishi находился лишь водитель - женщина, которую с легкими травмами и в шоковом состоянии отправили в одну из городских больниц.

Очевидцы случившегося винят во всем не только человеческий фактор, но и дорогу. Точнее, участок трассы М5 на улице Ульяновской. Дальнобойщики говорят, слишком много светофоров на небольшой отрезок пути.

«Там зеленый загорелся, а тут красный. Едешь - брык и все, вот и получается. Машина впереди ехала, а та сзади обогнала и зашла. Если бы она шла по той стороне, ничего бы не было», - пояснили мужчины.

Однако слова водителей грузовиков о том, что женщина пыталась протиснуться между двух многотонных машин, опровергают кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем магазине игрушек.

На них видно, как первая фура с челябинскими номерами подъезжает к пешеходному переходу. За ней на красный сигнал светофора останавливается серая иномарка, в то время как водитель Iveco, следовавший из Липецка в Самару, даже не пытался тормозить.

Несмотря на столь весомые доказательства, истинных виновников дорожно-транспортного происшествия определят сотрудники Госавтоинспекции. Очевидно одно - женщина родилась в рубашке. Кроме того, автоледи крупно повезло, что в момент столкновения на заднем сидении ее машины не было пассажиров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|25.03.2020 19:13|

Волилу фуры на кол!!! И пособника тоже, который сказал, что она втиснулась.

Гость|25.03.2020 19:14|

Дальнобоям лишь бы отмазки лепить. Вечно у них все кругом виноваты. А то,что сами в глаза долбятся, это нормально.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте