25.03.2020 | 16:59

Глядя на груду искореженного металла, сложно поверить, что страшная авария обошлась без жертв. Легковушка оказалась зажатой между двух большегрузов. В момент ДТП в салоне Mitsubishi находился лишь водитель - женщина, которую с легкими травмами и в шоковом состоянии отправили в одну из городских больниц.

Очевидцы случившегося винят во всем не только человеческий фактор, но и дорогу. Точнее, участок трассы М5 на улице Ульяновской. Дальнобойщики говорят, слишком много светофоров на небольшой отрезок пути.

«Там зеленый загорелся, а тут красный. Едешь - брык и все, вот и получается. Машина впереди ехала, а та сзади обогнала и зашла. Если бы она шла по той стороне, ничего бы не было», - пояснили мужчины.

Однако слова водителей грузовиков о том, что женщина пыталась протиснуться между двух многотонных машин, опровергают кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем магазине игрушек.

На них видно, как первая фура с челябинскими номерами подъезжает к пешеходному переходу. За ней на красный сигнал светофора останавливается серая иномарка, в то время как водитель Iveco, следовавший из Липецка в Самару, даже не пытался тормозить.

Несмотря на столь весомые доказательства, истинных виновников дорожно-транспортного происшествия определят сотрудники Госавтоинспекции. Очевидно одно - женщина родилась в рубашке. Кроме того, автоледи крупно повезло, что в момент столкновения на заднем сидении ее машины не было пассажиров.

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