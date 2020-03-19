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Происшествия | В Сеть выложили видео с полыхающими постройками в Бессоновке

19.03.2020|08:27
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Вечером в среду, 18 марта, в селе Бессоновка произошел пожар. Сигнал о возгорании на улице Центральной поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:34.

«В тушении принимали участие 6 единиц техники и 21 человек личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Деревянные надворные постройки площадью 230 кв. м сгорели полностью.

«Причина устанавливается», - резюмировала Анна Шупилова.

В сообществе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, сделанная на месте ЧП.

«Раньше всей улицей тушили со всех сторон, а сейчас со всех сторон снимают на телефоны», - констатировал один из интернет-пользователей.

Участница группы, которая сделала видео, парировала: «Да конечно, сейчас девушка побежит тушить... Пожарных я вызвала, помощь никому не нужна была больше».

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Источник — видео vk.com/penza_live
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