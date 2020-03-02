Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|10:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Происшествия | Авария в Чемодановке спровоцировала пробку на трассе М5

02.03.2020|08:26
Печать

Утром в понедельник, 2 марта, на федеральной дороге М5 «Урал» в Пензенской области произошло две аварии.

Так, на территории села Чемодановка Бессоновского района столкнулись два грузовых автомобиля. Это серьезно затруднило движение по трассе.

«Огромная пробка. Время 8:10», - сообщил очевидец в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлена грузовая «Газель». Ее кабина разбита всмятку. Насколько серьезные повреждения получил второй автомобиль, не видно.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанном участке трассы действительно образовался затор. Скорость движения транспорта не превышает 7 км/ч.

Еще одно ДТП случилось на М5 в Арбекове. Там микроавтобус ПАЗ врезался в Lada XRay. Фото с места аварии также появилось во «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 08:31|

Началось в колхозе утро!

Гость|02.03.2020 08:37|

Гость писал(a):

Началось в колхозе утро!
привет, колхозник!

Гость|02.03.2020 08:44|

И Вам не хворать...

Гость|02.03.2020 08:46|

Понедельник: Ждём выступления и новаторские предложения от Главного.

Гость|02.03.2020 08:53|

Гололёд + превышение скорости, а вы что хотели?

Гость|02.03.2020 08:59|

на все воля божья!

Постится надо, а не на машинах гонять!

Гость|02.03.2020 09:19|

На масленице мало народу было, все в Москве. Работы нет в регионе. Поем, пляшем да на лыжах бегаем.

Гость|02.03.2020 09:41|

penzainform.ru писал(a):

Там микроавтобус ПАЗ врезался
Он разве микро?

Гость|02.03.2020 09:41|

Гость писал(a):

На масленице мало народу было, все в Москве.
Уточните, где мало было народу? В парке им. Белинского - не протолкнуться было.

Гость|02.03.2020 09:49|

Что то часто чумадановка мелькает пора мутить крестный ход

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте