02.03.2020 | 08:26

Утром в понедельник, 2 марта, на федеральной дороге М5 «Урал» в Пензенской области произошло две аварии.

Так, на территории села Чемодановка Бессоновского района столкнулись два грузовых автомобиля. Это серьезно затруднило движение по трассе.

«Огромная пробка. Время 8:10», - сообщил очевидец в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлена грузовая «Газель». Ее кабина разбита всмятку. Насколько серьезные повреждения получил второй автомобиль, не видно.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанном участке трассы действительно образовался затор. Скорость движения транспорта не превышает 7 км/ч.

Еще одно ДТП случилось на М5 в Арбекове. Там микроавтобус ПАЗ врезался в Lada XRay. Фото с места аварии также появилось во «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.