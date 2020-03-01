01.03.2020 | 14:32

Виновного в гибели человека устанавливают сотрудники полиции. Трагедия случилась в Бессоновке в новогодние каникулы. Там 3 января около половины шестого вечера столкнулись легковушка и грузовой фургон.

«Предварительно установлено, что автомобили двигались в попутном направлении. Водитель автомобиля «Лада-Приора» начал совершать обгон «Газели» и выехал на полосу встречного движения. В этот момент водитель автомобиля «Газель» стал поворачивать налево. Транспортные средства столкнулись, после чего автомобиль «Лада-Приора» выехал на обочину слева по ходу своего движения и произвел наезд на пешехода», - рассказал следователь СО ОМВД РФ по Бессоновскому району Андрей Рузанов.

Однако, чтобы детально восстановить картину происшествия, полицейские ищут свидетелей случившегося.

«Обращаемся ко всем гражданам, которые могли быть очевидцами данного инцидента или располагают достоверной информацией по данному факту, и просим сообщить об этом по телефону дежурной части отдела МВД России по Бессоновскому району 8-8412-63-01-85», - добавил Андрей Рузанов.

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