26.02.2020 | 11:11

Во вторник, 25 февраля, в Пензе в дорожно-транспортном происшествии на полигоне твердых бытовых отходов, именуемом в народе Чемодановской свалкой, погиб человек.

По предварительным данным, ЧП случилось в 13:50. Под колеса автомобиля ЗИЛ под управлением 26-летнего водителя попал 26-летний мужчина.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Смертью пешехода закончилось и ДТП на улице Кордон Сурка в областном центре. Оно случилось в 20:30 15 февраля. 19-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 54-летнего мужчину.

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