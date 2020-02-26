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Происшествия | В Пензе на Чемодановской свалке погиб молодой мужчина

26.02.2020|11:11
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Во вторник, 25 февраля, в Пензе в дорожно-транспортном происшествии на полигоне твердых бытовых отходов, именуемом в народе Чемодановской свалкой, погиб человек.

По предварительным данным, ЧП случилось в 13:50. Под колеса автомобиля ЗИЛ под управлением 26-летнего водителя попал 26-летний мужчина.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Смертью пешехода закончилось и ДТП на улице Кордон Сурка в областном центре. Оно случилось в 20:30 15 февраля. 19-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 54-летнего мужчину.

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Гость|26.02.2020 11:31|

Чемодановка - страшное место. Не знаю даже откуда телефоны берут...

Гость|26.02.2020 11:43|

Сегодня труп ,завтра два,обычное дело ,рутина мы привыкли,поехали дальше,что по рывками?

Гость|26.02.2020 11:45|

Гость писал(a):

мы привыкли,поехали дальше,что по
А что ?

Гость|26.02.2020 11:48|

Гость писал(a):

Чемодановка - страшное место. Не знаю даже откуда телефоны берут...
Кладбище, свалка, агенты госдепа

Гость|26.02.2020 11:52|

Мусорная реформа

Гость|26.02.2020 11:55|

Эт хорошо, что нашли. А могли втихую сжечь или зарыть

Гость|26.02.2020 12:13|

Пятиэтажки-село-свалка. Чемодановка становится нарицательной смерти!!! Местные Бермуды?

Гость|26.02.2020 12:20|

У него чарл засосало он и весь ушел.

Гость|26.02.2020 12:31|

Гость писал(a):

Гость|26.02.2020 11:31|

Чемодановка - страшное место.

Согласен кто то сглазил пора мутить крестный ход

Гость|26.02.2020 12:34|

Гость писал(a):

Согласен кто то сглазил пора мутить крестный ход
Сплюнь,а то автобусы бюджет оплачивать им будет.

Гость|26.02.2020 13:00|

Гость писал(a):

Эт хорошо, что нашли. А могли втихую сжечь или зарыть
либо вместе с польскими грушами раздавить в лепешку

Гость|26.02.2020 13:14|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Эт хорошо, что нашли. А могли втихую сжечь или зарыть
либо вместе с польскими грушами раздавить в лепешку
Тихо завёлся и тихо пошёл. Кто-то в батоне бюстгальтер нашёл.

Имя: Гость
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