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Происшествия | Mash: Пензенского зампреда могут привлечь к уголовной ответственности

26.02.2020|16:02
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Одного из заместителей председателя правительства Пензенской области могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в среду, 26 февраля, написал телеграм-канал Mash.

Ранее канал опубликовал видео, на котором человек, похожий на Валерия Беспалова, конфликтовал с сотрудниками полиции.

По сведениям Mash, инцидент произошел недалеко от села Золотаревка Пензенского района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого была нетрезвая женщина, а на пассажирском сиденье - Беспалов.

На кадрах видно, как полицейский предлагает молодой женщине пройти обследование на состояние алкогольного опьянения. Не реагируя на вопросы, она выходит из автомобиля и начинает успокаивать мужчину, который стоит рядом с машиной и требует от другого сотрудника ГИБДД представиться.

«Сейчас дело по пьяному чиновнику и его выходкам передали в суд (на него составили административку о передаче управления авто пьяной девушке). Судьба зампреда решится 12 марта», - написал телеграм-канал вечером в субботу, 22 февраля.

Теперь Mash сообщает, что чиновнику может грозить и уголовное наказание за оскорбление полицейских, запугивание и угрозу увольнением. По информации канала, сейчас делом занялся отдел собственной безопасности.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина 22 февраля уточнила, что Ивану Белозерцеву доложили о случившемся. Назначено служебное расследование.

Источник — фото - кадр с t.me/breakingmash
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Гость|26.02.2020 16:24|

Гнать всех этих забравшихся тварей,нормальных там нет

Гость|26.02.2020 16:25|

Да да да, мы прям так и поверили. Инопланетяне тоже могут завтра прилететь.

Гость|26.02.2020 16:37|

Да поверьте ни кто ни ког не погонит, если только дпсников уволят за то что не того остановили

Гость|26.02.2020 16:40|

В камеру его, к усачу. Посмотрим , кто кого сборет.

Гость|26.02.2020 16:40|

Почему могут? Я надеюсь на данный момент он уже уволен? Расследование уже идёт? Под подпиской?

Гость|26.02.2020 16:44|

Его оскорбления и угрозы дэпэсникам до одного места. Кому то выгодно раздувать ситуацию.

Гость|26.02.2020 16:56|

А когда это было? Ба! Так он уже целых 50 минут к этому моменту был освобождён от занимаемой должности. И из партии исключен. А почему освобождён-мы вам докладывать не обязаны. Это наше внутриправительствапензенской области дело. Вот даже не улыбнусь, если на днях что-то подобное напишут в прессе. Блевануть, пардон, могу. Но улыбнуться - вряд ли.

Гость|26.02.2020 17:00|

А что про изнасилование стрючковым - должны и его и дом его охранять ?

Гость|26.02.2020 17:05|

За оскорбление до 3лет, и это уже не смешно, присесть можно легко, ну если сильно захотеть..

Гость|26.02.2020 17:06|

Я думаю Екатерину Геннадьевну надо кака то наградить вон какого озорника помогла выявить.

Гость|26.02.2020 17:10|

Чо, утка подсадная, помогла выявить пьяницу и дебошира ...к медали её с грамотой.

Гость|26.02.2020 17:20|

Из мухи слона хотят раздуть,кто-то сильно хочет, чтоб загремел под фанфары. Окунулся с головой в жизнь лагерную.

Гость|26.02.2020 17:31|

А собственные смелые журналисты у нас есть? Чего вы все перепечатываете у других? Самим слабо тому же Беспалову вопросы задать?

Гость|26.02.2020 17:39|

Моругов, Вдонин, Беспалов ... следущего ГИБДД кого сольют в сеть ? Белозерцева ?

Гость|26.02.2020 17:39|

ГИБДД правит регионом!

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Имя: Гость
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