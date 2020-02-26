26.02.2020 | 16:02

Одного из заместителей председателя правительства Пензенской области могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в среду, 26 февраля, написал телеграм-канал Mash.

Ранее канал опубликовал видео, на котором человек, похожий на Валерия Беспалова, конфликтовал с сотрудниками полиции.

По сведениям Mash, инцидент произошел недалеко от села Золотаревка Пензенского района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого была нетрезвая женщина, а на пассажирском сиденье - Беспалов.

На кадрах видно, как полицейский предлагает молодой женщине пройти обследование на состояние алкогольного опьянения. Не реагируя на вопросы, она выходит из автомобиля и начинает успокаивать мужчину, который стоит рядом с машиной и требует от другого сотрудника ГИБДД представиться.

«Сейчас дело по пьяному чиновнику и его выходкам передали в суд (на него составили административку о передаче управления авто пьяной девушке). Судьба зампреда решится 12 марта», - написал телеграм-канал вечером в субботу, 22 февраля.

Теперь Mash сообщает, что чиновнику может грозить и уголовное наказание за оскорбление полицейских, запугивание и угрозу увольнением. По информации канала, сейчас делом занялся отдел собственной безопасности.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина 22 февраля уточнила, что Ивану Белозерцеву доложили о случившемся. Назначено служебное расследование.