23.12.2019 | 11:13

Сотрудники пензенского управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП с участием пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что 22 декабря на трассе М5 в Кузнецком районе столкнулись большегрузный автомобиль и автобус с символикой компании, выполняющей рейсы из Кузнецка, Сердобска и Пензы в Москву.

Фотографии с места ЧП опубликовал очевидец в группе «Подслушано в Кузнецке».

Позднее представители управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что авария произошла на 754-м километре федеральной трассы. За рулем автобуса находился 48-летний мужчина, вторым транспортным средством – МАЗом – управлял водитель в возрасте 24 лет.

В результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.