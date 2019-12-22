22.12.2019 | 16:16

Сотрудники регионального управления СК РФ начали проверку по факту гибели 40-летней женщины, чье тело было обнаружено после пожара в Пачелмском районе.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в доме на улице Центральной в селе Козловка. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи.

«О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело 40-летней женщины. Ее сожитель успел выйти из горящего дома», сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

При первоначальном осмотре на теле не было обнаружено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее, для определения точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств пожара и гибели женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Евгения Воеводина.