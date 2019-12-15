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Происшествия | В Кузнецком районе сгорел двухэтажный кирпичный дом

15.12.2019|10:11
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Утром в воскресенье, 15 декабря, в селе Козляковка Кузнецкого района загорелся двухэтажный кирпичный дом.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:09. На место выехали восемь человек на четырех спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади жилого дома, крытого железом», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Пензенской области.

При пожаре никто не пострадал.

8 декабря пожар в селе Кулясово Камешкирского района унес жизнь двух человек. Тела 63-летнего мужчины и 50-летней женщины, проживавших в доме, пожарные обнаружили после его тушения. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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