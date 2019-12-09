09.12.2019 | 13:19

В Камешкирском районе проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек. 63-летний мужчина и 50-летняя женщина погибли в огне, охватившем их дом.

Трагедия случилась в селе Кулясово. Сигнал о возгорании деревянного жилого дома на Центральной улице поступил спасателям в 21:15. О ЧП сообщили соседи.

После того как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили тела хозяев дома.

«При первоначальном осмотре на погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства трагического ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.