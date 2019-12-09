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Происшествия | После серьезного ДТП в Бессоновском районе скончалась 28-летняя женщина

09.12.2019|16:22
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В субботу, 7 декабря, на трассе Нижний Новгород - Саратов в Бессоновском районе случилось серьезное ДТП, имевшее трагические последствия.

В 2:00 на 394-м километре дороги 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Травмы получили сам автомобилист и его 28-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их. Женщина впоследствии скончалась в больнице.

В понедельник, 9 декабря, на трассе в Пензенской области случилось еще одно ДТП, в результате которого погибла 32-летняя женщина. Утром на трассе в Вадинском районе Peugeot-301, которым управляла 31-летняя автоледи, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, Легковушка вылетела в кювет и загорелась, ее пассажирка скончалась на месте, водителя госпитализировали.

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Гость|09.12.2019 16:42|

penzainform.ru писал(a):

Peugeot-301, которым управляла 31-летняя автоледи, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ,
А автобусом управлял автосэр

Гость|09.12.2019 17:33|

Хорошо что рядом пешеходов не было

Имя: Гость
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