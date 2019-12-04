04.12.2019 | 16:59

Погодные условия, вероятнее всего, стали причиной двух смертельных аварий, зарегистрированных на дорогах региона. На трассе в Мокшанском районе около 1:00 произошло столкновение многотонных фур.

«Автомобиля Scania в составе с полуприцепом под управлением мужчины 1972 года рождения и автомобиля Volvo, также в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Scania от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Другая трагедия случилась, когда уже совсем рассвело, в черте города, тоже с участием грузовика. Управлявший им человек совершил наезд на пешехода на перекрестке улиц Терновского и Петровской. Под колеса МАЗа попала женщина. Ее травмы также оказались несовместимы с жизнью.

«Во избежание трагических последствий необходимо выбирать скорость с учетом дорожных и метеорологических условий, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - предупредил Павел Болтышев.