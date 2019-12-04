Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 дек 2019|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  71.18  |  $  64.23

Происшествия | УГИБДД: Пензенцам необходимо быть внимательнее на дорогах

04.12.2019|16:59
Печать

Погодные условия, вероятнее всего, стали причиной двух смертельных аварий, зарегистрированных на дорогах региона. На трассе в Мокшанском районе около 1:00 произошло столкновение многотонных фур.

«Автомобиля Scania в составе с полуприцепом под управлением мужчины 1972 года рождения и автомобиля Volvo, также в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Scania от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Другая трагедия случилась, когда уже совсем рассвело, в черте города, тоже с участием грузовика. Управлявший им человек совершил наезд на пешехода на перекрестке улиц Терновского и Петровской. Под колеса МАЗа попала женщина. Ее травмы также оказались несовместимы с жизнью.

«Во избежание трагических последствий необходимо выбирать скорость с учетом дорожных и метеорологических условий, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - предупредил Павел Болтышев.

0
0
0
0
 
Гость|04.12.2019 18:49|

Почему сотрудник ГИБДД не принял меры,когда водитель большегруза встал на середине пешеходной дорожки? В смерти бабушки есть его вина?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!