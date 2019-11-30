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Происшествия | На улице Злобина в Пензе столкнулись два паркетника

30.11.2019|13:33
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В субботу, 30 ноября, в Пензе произошло ДТП на улице Злобина, недалеко от подвесного моста. Видеозапись с регистратора предоставила ИА «ПензаИнформ» очевидица события по имени Оксана.

На кадрах запечатлены два автомобиля, которые принято называть паркетниками: красная Toyota RAV4 и черный Nissan Qashqai. Оба стоят перпендикулярно проезжей части. По всей видимости, Nissan при ударе врезался в металлическое ограждение и разрушил его.

Рядом на проезжей части стоит полицейский спецавтомобиль с включенным проблесковым маячком.

Теперь специалистам предстоит выяснить причины и последствия ДТП.

Утром этого же дня на улице Мира столкнулись два легковых автомобиля. Opel врезался в неожиданно выехавшую наперерез и пытавшуюся повернуть налево «Ладу».

Источник — видео предоставлено Оксаной
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Гость|30.11.2019 14:42|

Каждый день аварии и что

Имя: Гость
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