30.11.2019 | 13:33

В субботу, 30 ноября, в Пензе произошло ДТП на улице Злобина, недалеко от подвесного моста. Видеозапись с регистратора предоставила ИА «ПензаИнформ» очевидица события по имени Оксана.

На кадрах запечатлены два автомобиля, которые принято называть паркетниками: красная Toyota RAV4 и черный Nissan Qashqai. Оба стоят перпендикулярно проезжей части. По всей видимости, Nissan при ударе врезался в металлическое ограждение и разрушил его.

Рядом на проезжей части стоит полицейский спецавтомобиль с включенным проблесковым маячком.

Теперь специалистам предстоит выяснить причины и последствия ДТП.

Утром этого же дня на улице Мира столкнулись два легковых автомобиля. Opel врезался в неожиданно выехавшую наперерез и пытавшуюся повернуть налево «Ладу».