27.11.2019 | 17:42

В Пензенской области следственный комитет выясняет обстоятельства получения травм 45-летним сотрудником службы безопасности торгового центра на улице Ленина в ЗАТО Заречный.

Утром в среду, 27 ноября, охранник решил самостоятельно справиться с поломкой лифта на втором этаже. Мужчина попытался опустить кабину на этаж ниже, но не удержался и упал в шахту.

«Пострадавший получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.