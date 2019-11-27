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Происшествия | Обнародованы фото с места падения зареченца в шахту лифта

27.11.2019|17:42
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В Пензенской области следственный комитет выясняет обстоятельства получения травм 45-летним сотрудником службы безопасности торгового центра на улице Ленина в ЗАТО Заречный.

Утром в среду, 27 ноября, охранник решил самостоятельно справиться с поломкой лифта на втором этаже. Мужчина попытался опустить кабину на этаж ниже, но не удержался и упал в шахту.

«Пострадавший получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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