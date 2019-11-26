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Происшествия | Улицу Свердлова перекрыли из-за коммунальной аварии на Куйбышева

26.11.2019|15:43
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Во вторник, 26 ноября, в историческом центре Пензы произошла коммунальная авария. О ней стало известно из соцсетей.

«От Свердлова вверх перекрыто движение. Время 15:00», - сообщил горожанин Борис Усов, который оказался на месте случившегося. На выложенном им снимке видно, что по проезжей части улицы Свердлова в сторону Калинина течет вода.

«Прорвало трубу, входящую в дом, вода огромными потоками хлещет вокруг дома и стекает вниз по улице, попутно успевая замерзать. Полиция перекрыла правую полосу на перекрестке Калинина-Свердлова, но поток сворачивает в сторону стадиона «Первомайский», - пояснил другой очевидец.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» сообщили, что утечка произошла на улице Куйбышева, 36.

«Бригада выехала на место, обследовала сети и установила, что они не стоят на балансе ресурсоснабжающей организации. Тем не менее информация об аварии передана в МУП «Пензадормост», чтобы проезжую часть посыпали песко-соляной смесью и тем самым обезопасили для автомобилистов и пешеходов», - уточнили в горводоканале.

Источник — видео Евгения Заболотько, vk.com/penza
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Гость|26.11.2019 15:54|

Ахахахахахахах

Гость|26.11.2019 15:56|

Пемза летит в тартарары.

Гость|26.11.2019 15:58|

Все деньги вбухали в поповскую торговую лавку,а город тонет в говне,без воды и людей варят заживо в кипятке.

Гость|26.11.2019 15:59|

penzainform.ru писал(a):

Бригада выехала на место, обследовала сети и установила, что они не стоят на балансе ресурсоснабжающей организации.
Своего клейма не нашли? Или у сетей паспорта при себе не оказалось? Как на месте происшествия можно определить собственника? И чья вода течет в ничейных трубах?

Гость|26.11.2019 15:59|

Какой ужас

Гость|26.11.2019 16:00|

Водопроводчики очень вежливые ребята: они всегда пропускают дорожников вперёд.

Гость|26.11.2019 16:01|

Стандартный прорыв .

Гость|26.11.2019 16:04|

Гость писал(a):

Стандартный прорыв .
И чопик по нано технологиям?

Гость|26.11.2019 16:04|

Красную,Куйбышева,Свердлова ,Лермонтова роют периодически,но часто.На Чкалова трубы полностью поменяли ,уже достижение."От судьбы не уйдешь"- сказал Ильин сам себе глядя зеркало.)))))))

Гость|26.11.2019 16:10|

Пробка на Терновку немного увеличится.

Гость|26.11.2019 16:20|

Срочно нужен масштабный крестный ход

Гость|26.11.2019 16:35|

.Почалось. Ежедневная пензенская труба.

Имя: Гость
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