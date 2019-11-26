26.11.2019 | 15:43

Во вторник, 26 ноября, в историческом центре Пензы произошла коммунальная авария. О ней стало известно из соцсетей.

«От Свердлова вверх перекрыто движение. Время 15:00», - сообщил горожанин Борис Усов, который оказался на месте случившегося. На выложенном им снимке видно, что по проезжей части улицы Свердлова в сторону Калинина течет вода.

«Прорвало трубу, входящую в дом, вода огромными потоками хлещет вокруг дома и стекает вниз по улице, попутно успевая замерзать. Полиция перекрыла правую полосу на перекрестке Калинина-Свердлова, но поток сворачивает в сторону стадиона «Первомайский», - пояснил другой очевидец.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» сообщили, что утечка произошла на улице Куйбышева, 36.

«Бригада выехала на место, обследовала сети и установила, что они не стоят на балансе ресурсоснабжающей организации. Тем не менее информация об аварии передана в МУП «Пензадормост», чтобы проезжую часть посыпали песко-соляной смесью и тем самым обезопасили для автомобилистов и пешеходов», - уточнили в горводоканале.