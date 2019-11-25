25.11.2019 | 10:57

Утром в воскресенье, 24 ноября, на трассе у села Константиновка Пензенского района жертвой наезда стал очередной лось.

Водитель большегруза сбил пересекавшую проезжую часть самку. В результате ДТП животное погибло.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

6 ноября на трассе под Пензой после наезда «Лады-Калины» также погибла молодая лосиха. Дикое животное оказалось не просто вблизи города, а в чистом поле, которое расстилается по обе стороны от дороги.