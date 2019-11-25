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Происшествия | В Пензенском районе после наезда большегруза погибла лосиха

25.11.2019|10:57
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Утром в воскресенье, 24 ноября, на трассе у села Константиновка Пензенского района жертвой наезда стал очередной лось.

Водитель большегруза сбил пересекавшую проезжую часть самку. В результате ДТП животное погибло.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

6 ноября на трассе под Пензой после наезда «Лады-Калины» также погибла молодая лосиха. Дикое животное оказалось не просто вблизи города, а в чистом поле, которое расстилается по обе стороны от дороги.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.11.2019 11:06|

Когда оградят дороги от диких животных(как в цивилизованных странах) и Минлесхоз будет нести отвественность?

Гость|25.11.2019 11:21|

penzainform.ru писал(a):

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Вы бы лучше о дальнобое учтонили

Гость|25.11.2019 11:32|

Когда Минлесхоз будет нести отвественность?

Гость|25.11.2019 11:41|

полный бред, животные на дорогу выскакивают, еще и штраф потом впаяют. вот где вселенский обман водителей. В минлесхозе можно просто ничего не делать, а штрафы в твою поьзу будут литься рекой

Имя: Гость
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