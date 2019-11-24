24.11.2019 | 09:51

В субботу, 23 ноября, пожар в Нижнем Ломове едва не унес жизнь 85-летнего пенсионера.

ЧП случилось на улице Блохина. В 15:58 спасателям поступило сообщение о том, что вспыхнула срубовая баня площадью 15 квадратных метров. На место выехали 8 человек на двух спецавтомобилях.

В результате пожара обгорела наружняя стена и карниз на площади 1 квадратный метр. Из огня был спасен мужчина 1934 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

19 ноября при пожаре на улице Сортировочной в областном центре пострадал мужчина. Загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил его.