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Происшествия | При пожаре на улице Сортировочной пострадал мужчина

19.11.2019|20:23
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Крупный пожар произошел на улице Сортировочной в Пензе вечером во вторник, 19 ноября.

Запись, сделанную на месте ЧП, очевидец опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт дежурного в 18:04. На место выехали 27 сотрудников ведомства и 6 единиц спецтехники.

Несмотря на усилия пожарных, жилой дом площадью 100 кв. м. полностью сгорел. Однако удалось избежать распространения огня на соседние строения.

«Спасен мужчина. Он госпитализирован», - добавили в ГУ МЧС.

Возраст пострадавшего уточняется. По факту случившегося проведут проверку.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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