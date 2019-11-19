19.11.2019 | 20:23

Крупный пожар произошел на улице Сортировочной в Пензе вечером во вторник, 19 ноября.

Запись, сделанную на месте ЧП, очевидец опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт дежурного в 18:04. На место выехали 27 сотрудников ведомства и 6 единиц спецтехники.

Несмотря на усилия пожарных, жилой дом площадью 100 кв. м. полностью сгорел. Однако удалось избежать распространения огня на соседние строения.

«Спасен мужчина. Он госпитализирован», - добавили в ГУ МЧС.

Возраст пострадавшего уточняется. По факту случившегося проведут проверку.