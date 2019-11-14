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Происшествия | В Никольске горящий дом тушили 12 пожарных

14.11.2019|09:22
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В среду, 13 ноября, в Никольске произошел сильный пожар.

Сигнал о возгорании дома на улице Никольской поступил дежурному МЧС в 16:13. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава на 4 спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади срубового дома площадью 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 ноября при возгорании дома в рабочем поселке Исса пострадал 53-летний мужчина. С огнем боролись 6 сотрудников МЧС, прибывших на 3 пожарных автомобилях.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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