14.11.2019 | 09:22

В среду, 13 ноября, в Никольске произошел сильный пожар.

Сигнал о возгорании дома на улице Никольской поступил дежурному МЧС в 16:13. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава на 4 спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади срубового дома площадью 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 ноября при возгорании дома в рабочем поселке Исса пострадал 53-летний мужчина. С огнем боролись 6 сотрудников МЧС, прибывших на 3 пожарных автомобилях.