11.11.2019 | 09:04

53-летний мужчина пострадал в результате пожара, произошедшего в Иссинском районе Пензенской области в воскресенье, 10 ноября.

Сигнал о возгорании на улице Солнечной в р. п. Исса поступил на пульт дежурного в 11:33. Для ликвидации пожара по указанному адресу выехали шесть сотрудников регионального ГУ МЧС и три единицы спецтехники. Огонь был потушен.

«В кирпичном доме общей площадью 100 кв. м. прогорел потолок гостиной на площади 1 кв. м. и обгорели стены на площади 60 кв. м. Пострадал хозяин дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Причину и все обстоятельства случившегося установят во время проверки. Провести ее должны сотрудники ГУ МЧС.