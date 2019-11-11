Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|09:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Происшествия | В Иссе при пожаре пострадал 53-летний хозяин частного дома

11.11.2019|09:04
Печать

53-летний мужчина пострадал в результате пожара, произошедшего в Иссинском районе Пензенской области в воскресенье, 10 ноября.

Сигнал о возгорании на улице Солнечной в р. п. Исса поступил на пульт дежурного в 11:33. Для ликвидации пожара по указанному адресу выехали шесть сотрудников регионального ГУ МЧС и три единицы спецтехники. Огонь был потушен.

«В кирпичном доме общей площадью 100 кв. м. прогорел потолок гостиной на площади 1 кв. м. и обгорели стены на площади 60 кв. м. Пострадал хозяин дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Причину и все обстоятельства случившегося установят во время проверки. Провести ее должны сотрудники ГУ МЧС.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!