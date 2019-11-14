14.11.2019 | 08:14

Автомобилист из Пензы стал свидетелем ДТП, случившегося на Западной Поляне вечером в среду, 13 ноября.

По его словам, инцидент произошел в 18:17. Видеозапись с моментом столкновения мужчина опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как автомобиль BMW, движущийся по улице Попова в сторону Ленинградской, поворачивает налево (к магазину). Завершить маневр водитель не успевает: в него врезается ВАЗ.

Столкновение не было сильным. Судя по видео, автомобили получили незначительные повреждения.

По факту ДТП проведут проверку.