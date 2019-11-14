Автомобилист из Пензы стал свидетелем ДТП, случившегося на Западной Поляне вечером в среду, 13 ноября.
По его словам, инцидент произошел в 18:17. Видеозапись с моментом столкновения мужчина опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено, как автомобиль BMW, движущийся по улице Попова в сторону Ленинградской, поворачивает налево (к магазину). Завершить маневр водитель не успевает: в него врезается ВАЗ.
Столкновение не было сильным. Судя по видео, автомобили получили незначительные повреждения.
По факту ДТП проведут проверку.
Боевая классика не даст немцам покоя.