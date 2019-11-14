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Происшествия | Авария у Дома офицеров в Пензе попала на видео

14.11.2019|08:14
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Автомобилист из Пензы стал свидетелем ДТП, случившегося на Западной Поляне вечером в среду, 13 ноября.

По его словам, инцидент произошел в 18:17. Видеозапись с моментом столкновения мужчина опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как автомобиль BMW, движущийся по улице Попова в сторону Ленинградской, поворачивает налево (к магазину). Завершить маневр водитель не успевает: в него врезается ВАЗ.

Столкновение не было сильным. Судя по видео, автомобили получили незначительные повреждения.

По факту ДТП проведут проверку.

Источник — Фото и видео /vk.com/sova_penza
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Гость|14.11.2019 08:29|

Боевая классика не даст немцам покоя.

Гость|14.11.2019 08:31|

В каждой аварии как минимум один ваз.

Гость|14.11.2019 08:46|

Думал проскочу, да хрен ты у меня проскочишь. Мог не газовать, но гордый.

Гость|14.11.2019 08:47|

Судя по комментариям все считают виновным ВАЗ :)) Так держать !

Гость|14.11.2019 09:11|

Зачем он тротуар повернул?Парковка есть только там ,где есть знак 6.4 Парковка и табличка со способом постановки.А насчёт повернул не пропустив,так это и есть клиническая болезнь головного мозга у наших БМВводов.)))

Гость|14.11.2019 09:13|

Было бы в Пензе ГАИ - не стояли бы на том тротуаре КРУГЛОСУТОЧНО машины самок и самцов, приехавших в финтес зал.

Но так, как ГАИ у нас нет - там все смело стоят на тротуаре!

И торговец таблетками в том числе

Имя: Гость
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