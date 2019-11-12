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Происшествия | Автоледи устроила ДТП на перекрестке улиц Красной и Кураева

12.11.2019|16:20
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Авария на злополучном перекрестке улиц Красной и Кураева случилась в разгар рабочего дня. Разъехаться не смогли две иномарки - Toyota и Mazda.

«Я даже не мог предположить, что оттуда может машина появиться. Как ехал по прямой, так и приехал в столбик», - рассказал мужчина.

По словам водителя Toyota, он двигался по улице Кураева из центра города в сторону Западной Поляны и почувствовал удар слева. Mazda с женщиной за рулем спускалась по Красной. Там, где проезд запрещен.

«Я знак не увидела», - пояснила автоледи.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским, а подбитый в инциденте светофор вернут в строй сотрудники департамента ЖКХ.

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Гость|12.11.2019 18:36|

Прав лишить ее пожизненно,курица белая

Гость|12.11.2019 18:39|

Обратите внимание: как получше иномарка то автоледи, если ваз или дешевая иномарка то автолюбительница. Дискриминация и оскорбление по имущественному признаку!

Гость|12.11.2019 18:40|

На тайоте под пивом был

Гость|12.11.2019 18:55|

Пешком ходить этой курице... Не дано.

Гость|12.11.2019 18:57|

Водитель Тойоты спокойный мужик, я бы этой автобляди башку в капот засунул! Знак она не заметила! Под кирпич проехала и стоит улыбается!

Гость|12.11.2019 19:00|

Гость писал(a):

Водитель Тойоты спокойный мужик, я бы этой автобляди башку в капот засунул!
Мужик головой думает. Что там у него - бампер, фара, крыло.. Железки, осаго все покроет.

А ты дурак. Потому что засунешь вот так - потом по судам тебя затаскают.

Имя: Гость
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