12.11.2019 | 16:20

Авария на злополучном перекрестке улиц Красной и Кураева случилась в разгар рабочего дня. Разъехаться не смогли две иномарки - Toyota и Mazda.

«Я даже не мог предположить, что оттуда может машина появиться. Как ехал по прямой, так и приехал в столбик», - рассказал мужчина.

По словам водителя Toyota, он двигался по улице Кураева из центра города в сторону Западной Поляны и почувствовал удар слева. Mazda с женщиной за рулем спускалась по Красной. Там, где проезд запрещен.

«Я знак не увидела», - пояснила автоледи.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским, а подбитый в инциденте светофор вернут в строй сотрудники департамента ЖКХ.