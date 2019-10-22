Утром во вторник, 22 октября, в центре Пензы произошла авария. По сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Богданова и Красная Горка столкнулись два легковых автомобиля.
Фотография с места ДТП опубликована в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».
«Большая пробка со стороны улицы Тамбовской. Время 8:20», - сообщил автор снимка.
На фото видно, что автомобили, попавшие в аварию, перекрыли больше половины от общей ширины проезжей части в обоих направлениях.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства и причину произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
А в 8.00 улицу Пацаева у перекрестка с Ленинградской перекрыл дебил с Яндекс такси, который стоял на встречной полосе. Как он там оказался непонятно, видимо хотел схитрожопить и объехал всех по встречке, но в ряд его так и не пустили. Вот он и стоял, ждал когда освободится место в его ряду, и держал всю встречную полосу. Очень не понимал, кусок дебила, почему это водители встречных авто так возмущены. ведь всего несколько минут нужно было подождать пока он вклинится в свой ряд