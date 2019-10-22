22.10.2019 | 08:30

Утром во вторник, 22 октября, в центре Пензы произошла авария. По сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Богданова и Красная Горка столкнулись два легковых автомобиля.

Фотография с места ДТП опубликована в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Большая пробка со стороны улицы Тамбовской. Время 8:20», - сообщил автор снимка.

На фото видно, что автомобили, попавшие в аварию, перекрыли больше половины от общей ширины проезжей части в обоих направлениях.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства и причину произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.