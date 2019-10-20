20.10.2019 | 11:11

В субботу, 19 октября, на пересечении улиц Терновского и Сухумской в Пензе случилось мелкое дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Видео момента аварии, попавшего на камеру, появилось на youtube.com. «Не из того ряда», - подписал ролик его автор.

На кадрах видно, как сталкиваются два автомобиля. Водители обоих выезжали с Сухумской, со стороны Города Спутника, на Терновского. Один двигался по второй полосе (из трех) и хотел повернуть направо, второй с крайней правой полосы пытался проехать прямо. Пути пересеклись, и автолюбителям пришлось задержаться на перекрестке.

«Прутся напролом! Две правые полосы только направо, одна левая полоса прямо и налево!» - высказался пользователь Сети, комментируя происшествие.