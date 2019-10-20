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Происшествия | Пензенец о мелком ДТП в Терновке: Прутся напролом

20.10.2019|11:11
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В субботу, 19 октября, на пересечении улиц Терновского и Сухумской в Пензе случилось мелкое дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Видео момента аварии, попавшего на камеру, появилось на youtube.com. «Не из того ряда», - подписал ролик его автор.

На кадрах видно, как сталкиваются два автомобиля. Водители обоих выезжали с Сухумской, со стороны Города Спутника, на Терновского. Один двигался по второй полосе (из трех) и хотел повернуть направо, второй с крайней правой полосы пытался проехать прямо. Пути пересеклись, и автолюбителям пришлось задержаться на перекрестке.

«Прутся напролом! Две правые полосы только направо, одна левая полоса прямо и налево!» - высказался пользователь Сети, комментируя происшествие.

Источник — John Kramer, www.youtube.com
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Гость|20.10.2019 12:34|

Колхозники врываются в город.

Имя: Гость
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