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Происшествия | Двое парней пытались незаконно проникнуть в Заречный

17.10.2019|14:47
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В четверг, 17 октября, в Заречном произошел инцидент: росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые пытались проникнуть в закрытый город.

Около 10:00 на участке охраняемой полосы сработала сигнализация. Оператор, получив тревожную информацию, немедленно доложил о происшествии начальнику караула.

Группа, которая прибыла на место срабатывания сигнализации, обнаружила двоих парней 17 и 18 лет, пытавшихся преодолеть охраняемую полосу.

«Молодые люди признались, что видели указатели с предупреждением, но проигнорировали их. Задержанные переданы сотрудникам полиции, на них составлены административные протоколы. Им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первая попытка граждан тайком проникнуть в Заречный. В мае нарушитель спрятался среди машин, въезжавших через КПП, однако бдительный сержант Росгвардии заметил скрывавшегося мужчину и задержал его.

В октябре 2018 года в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|17.10.2019 15:38|

ЗАСЛАНЦЫ ГОСДЕПА ходят,а потом лоси пропадают.

Гость|17.10.2019 16:04|

Фигли там делать в этом Зарике. Ничего интересного!

Гость|17.10.2019 16:08|

Зарик-нарик-бухарик?

Имя: Гость
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