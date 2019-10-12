12.10.2019 | 11:55

Утром в субботу, 12 октября, на проспекте Победы в Пензе произошло два ДТП. Оба происшествия запечатлели очевидцы, которые выложили фото в Сеть.

Первая авария произошла в районе остановки «Завод «Тяжпромарматура». По словам свидетеля, около 8:00 столкнулись реанимобиль и «Лада-Калина».

Вторая авария случилась в то же время ближе к центру города. «2-е ДТП на проспекте Победы (следующий перекресток у «Фаэтона»)», - подписал автор фото, по-видимому, имея в виду магазин «Фаэтон» в доме № 70.

На этот раз, судя по снимку, столкнулись «Лада-Калина», микроавтобус и, предположительно, Fiat.

Автомобили, по всей видимости, получили механические повреждения. Сведений о пострадавших нет, однако на место первого ДТП прибыли машины реанимации и скорой помощи.