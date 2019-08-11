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Происшествия | В Заречном упавшее дерево накрыло детскую площадку

11.08.2019|12:42
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В субботу, 10 августа, во дворе дома № 37 на улице Ленина в Заречном случилось ЧП: дерево упало прямо на детскую площадку.

Фотографии с места событий появились на странице группы zar_info58 в Instagram со ссылкой на их автора @katrin_bausova.

«Непогода с порывистым ветром бушует уже несколько дней. Будьте аккуратны!» - предупредили администраторы паблика.

В июле в Пензе тополь упал на детскую площадку между домами № 14 и 16 на улице Мира. Ветви переломившегося дерева прикрыли собой некоторые игровые элементы, так что дети вряд ли имели возможность использовать их по назначению.

Более того, надломившийся ствол грозил в любой момент обрушиться вниз окончательно, так что пребывание на площадке могло обернуться трагедией.

Источник — фото www.instagram.com/zar_info58
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