11.08.2019 | 12:42

В субботу, 10 августа, во дворе дома № 37 на улице Ленина в Заречном случилось ЧП: дерево упало прямо на детскую площадку.

Фотографии с места событий появились на странице группы zar_info58 в Instagram со ссылкой на их автора @katrin_bausova.

«Непогода с порывистым ветром бушует уже несколько дней. Будьте аккуратны!» - предупредили администраторы паблика.

В июле в Пензе тополь упал на детскую площадку между домами № 14 и 16 на улице Мира. Ветви переломившегося дерева прикрыли собой некоторые игровые элементы, так что дети вряд ли имели возможность использовать их по назначению.

Более того, надломившийся ствол грозил в любой момент обрушиться вниз окончательно, так что пребывание на площадке могло обернуться трагедией.