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Происшествия | В ДТП в Кузнецке пострадали годовалый мальчик и младенец

31.07.2019|11:21
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности ДТП, случившегося на улице Октябрьской в Кузнецке вечером во вторник, 30 июля.

По предварительным данным, в 18:30 напротив дома № 40 25-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda, наехала на стоявший Hyundai Solaris. От удара Mazda опрокинулась, находившиеся в ней пассажиры – годовалый мальчик и месячная девочка - получили травмы.

«Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен, младенца госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

По сообщениям очевидцев, в Mazda ехали две женщины. Мальчик - сын автовладелицы, а девочка – дочь пассажирки. «Водитель отвлеклась на ребенка и врезалась в стоявшую на обочине иномарку. Машина резко перевернулась. Младенец улетел из люльки. Его с гематомой на голове вместе с матерью отвезли на первой попавшейся машине в скорую. Второй ребенок с мамой уехали после приезда ГАИ», - пояснили они.

Источник — фото podslushano_kuznetsk, instagram.com
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Гость|31.07.2019 11:55|

Баба за рулем - горе в семье.

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