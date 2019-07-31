31.07.2019 | 11:21

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности ДТП, случившегося на улице Октябрьской в Кузнецке вечером во вторник, 30 июля.

По предварительным данным, в 18:30 напротив дома № 40 25-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda, наехала на стоявший Hyundai Solaris. От удара Mazda опрокинулась, находившиеся в ней пассажиры – годовалый мальчик и месячная девочка - получили травмы.

«Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен, младенца госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

По сообщениям очевидцев, в Mazda ехали две женщины. Мальчик - сын автовладелицы, а девочка – дочь пассажирки. «Водитель отвлеклась на ребенка и врезалась в стоявшую на обочине иномарку. Машина резко перевернулась. Младенец улетел из люльки. Его с гематомой на голове вместе с матерью отвезли на первой попавшейся машине в скорую. Второй ребенок с мамой уехали после приезда ГАИ», - пояснили они.