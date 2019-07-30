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Происшествия | В Пензе 8-летнего ребенка госпитализировали после падения из окна

30.07.2019|17:20
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В понедельник, 29 июля, из окна многожэтажного дома на улице Германа Титова в Пензе выпал 8-летний ребенок.

«Сообщение поступило в отделение полиции № 2 в 17:31 из больницы. Медики рассказали, что к ним попал мальчик, получивший многочисленные травмы в результате падения из окна», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Проверка показала, что ребенок остался дома один. Окно квартиры на четвертом этаже было открыто, и мальчик выпал из него по неосторожности.

В результате он получил травму головы и грудной клетки. В настоящее время ребенок находится на лечении в Пензенской областной детской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

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