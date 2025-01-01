История Пензы: Улицу Бакунина украшает уникальное здание

01.01.2025 | 07:52

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1987 году дом № 56 на улице Бакунина был поставлен под охрану как памятник архитектуры местного значения. Это почетное право здание завоевало благодаря уникальным дизайнерским решениям.

Строение считается одним из самых презентабельных и оригинальных на всей улице Бакунина. Дом отличают прежде всего 2 каменных аттика на крыше и яркие геометрические узоры на фасаде, даже наличники окон созданы в соответствии с лучшими дворянскими образцами эпохи царской России.

Здание возвели в 1838 году. Долгое время тут жил один из богатейших купцов города Дмитрий Бабынин. За несколько десятилетий дом несколько раз менял владельцев.

Некоторое время в 56-м строении жил даже приказчик (или, выражаясь современным языком, исполнительный директор) Никольского хрустального завода Степан Барабанов. В Пензе он занимался реализацией изделий знаменитой фабрики и курировал дела специализированного магазина, тоже находившегося на улице Бакунина.

В 1903 году дом вместе с приусадебной территорией приобрел мещанин Петр Тихомиров. Именно при нем здание обрело привычные сейчас всем черты. Над его обликом трудились лучшие пензенские зодчие.

В дореволюционный период первый этаж здания традиционно сдавался в аренду. В левой части здания работала парикмахерская, а в правой - аптека.