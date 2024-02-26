Сетевое издание|18+|Понедельник|26 фев 2024|16:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Потомков первопоселенцев выселили на окраину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от Окружной и Южной Поляны через город проходит живописная улочка, летом утопающая в тени старых деревьев. Она носит имя Кутузова, а раньше называлась Березовкой.

Ее история берет свое начало в кабинетах Зимнего дворца. В 1785 году Екатерине II представили на рассмотрение несколько генеральных планов застройки губернских городов, в числе прочих решалась и судьба Пензы.

Когда императрица взглянула на проект города, то пришла в полное недоумение. В столице Сурского края все еще размещались военные слободы - отголоски эпохи первопоселенцев.

Солдат и их потомков Екатерина II приказала выселить на окраины, а их землю отдать для гражданских целей. Какое это горе было для людей, и сказать нельзя. Тем не менее началось переселение, и одну из слобод перевели сюда.

Людям пришлось заново возводить дома, хозяйственные постройки и вообще всячески обустраивать свою жизнь на другом месте. Вскоре улица обрела и свое необычное название.

Поскольку место было действительно живописное, с растущими в изобилии стройными березками, округу так и прозвали - Березовка.

Сегодня улица носит имя Георгия Кутузова - не фельдмаршала, а пензенского большевика, который погиб в бою, защищая город во время чехословацкого восстания 1918 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте