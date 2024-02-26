История Пензы: Потомков первопоселенцев выселили на окраину

26.02.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от Окружной и Южной Поляны через город проходит живописная улочка, летом утопающая в тени старых деревьев. Она носит имя Кутузова, а раньше называлась Березовкой.

Ее история берет свое начало в кабинетах Зимнего дворца. В 1785 году Екатерине II представили на рассмотрение несколько генеральных планов застройки губернских городов, в числе прочих решалась и судьба Пензы.

Когда императрица взглянула на проект города, то пришла в полное недоумение. В столице Сурского края все еще размещались военные слободы - отголоски эпохи первопоселенцев.

Солдат и их потомков Екатерина II приказала выселить на окраины, а их землю отдать для гражданских целей. Какое это горе было для людей, и сказать нельзя. Тем не менее началось переселение, и одну из слобод перевели сюда.

Людям пришлось заново возводить дома, хозяйственные постройки и вообще всячески обустраивать свою жизнь на другом месте. Вскоре улица обрела и свое необычное название.

Поскольку место было действительно живописное, с растущими в изобилии стройными березками, округу так и прозвали - Березовка.

Сегодня улица носит имя Георгия Кутузова - не фельдмаршала, а пензенского большевика, который погиб в бою, защищая город во время чехословацкого восстания 1918 года.