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История

История Пензы: Памятник героям блокадного Ленинграда

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 2014 году на Западной Поляне появилась знаковая достопримечательность. В честь 70-летия со дня прорыва блокады Ленинграда здесь установили монумент высотой 9,5 метра, посвященный погибшим советским людям и подвигу тех, кто смог выжить и освободил город - Памятник героям блокадного Ленинграда. К сожалению, трагическая страница истории страны коснулась и многих пензенцев.

Группа немецких армий «Север» выполняла стратегическую задачу - захватить «колыбель русской революции». За 18 дней стремительного наступления вермахт прошел 600 км, и к осени 1941 года фашисты встали вплотную к Ленинграду.

В сентябре немцы разбомбили продовольственные склады и город охватил страшный голод. Сначала с улиц исчезли кошки, потом - собаки, а чуть позже редкостью стали и голуби.

Наш земляк Борис Малев вспоминал: «У моих соседей произошло такое - умер отец, но сил вынести его из квартиры у семьи не было. Ночью приходили крысы и грызли этот труп».

Смерть стала настолько привычным явлением, что у ленинградцев возникла своеобразная чудовищная примета - если человека несколько дней не видел никто из родственников или знакомых, то он умер.

Во время блокады выяснилось, как много значили бездомные кошки. В их отсутствие в невероятном количестве расплодились крысы. Позже в Ленинград специально стали целыми партиями стали завозить четвероногих мышеловов.

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