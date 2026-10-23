Выявлен неожиданный фактор ускоренного старения женщин

Слишком короткий промежуток между беременностями может ускорять биологическое старение женского организма. К такому предположению пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Научный обзор опубликован в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism (TEM).

Авторы проанализировали существующие исследования о связи беременности с биологическим возрастом - показателем, который отражает состояние клеток, тканей и органов независимо от количества прожитых лет.

Предыдущие исследования показали, что во время беременности биологический возраст женщины временно увеличивается, достигая максимума в третьем триместре или к моменту родов. После рождения ребенка организм начинает восстанавливаться.

Ученые предположили, что если следующая беременность наступает слишком быстро, организм может не успеть полностью восстановиться. В результате изменения, связанные с биологическим старением, способны накапливаться и потенциально влиять на здоровье женщины в будущем.

При этом исследователи подчеркивают, что увеличение биологического возраста во время беременности необязательно означает повреждение организма. Более того, некоторые исследования связывают рождение детей с увеличением продолжительности жизни.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует подождать не менее 24 месяцев после родов перед следующим зачатием, чтобы снизить риски для матери и ребенка.

Однако авторы отмечают, что связь коротких промежутков между беременностями с ускоренным старением пока остается гипотезой.

Ранее ученые выяснили, что воздействие на передачу сигналов между клетками может замедлить старение.

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